Комитет Сената США одобрил $500 млн помощи Украине

Комитет Сената по вооруженным силам США одобрил выделение $500 млн в качестве помощи Киеву в сфере безопасности. Соответствующий пункт был внесен в одобренный проект американского бюджета на оборону, сообщает Reuters.

В документах на сайте говорится о продлении срока Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности по 2028 год включительно и расширении финансирования до $500 млн. Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины в условиях конфликта с Россией.

Также законопроект отменяет решение президента США Дональда Трампа о выводе из эксплуатации самолетов А-10. Их количество должно быть не менее 103 в 2026 финансовом году.

В начале июля США приостановили военную помощь Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений.Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие, в том числе дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.