Топ-5 штрафов российским операторам

В 2008 году Карачаево-Черкесское управление ФАС оштрафовало кавказскую «дочку» «МегаФона» на 203 млн руб., обвинив оператора в необоснованном установлении различных цен на один и тот же товар внутри одного тарифа.

В 2006 году ФАС возбудила дело в отношении МТС, «Вымпелкома» и «МегаФона» из-за того, что компании установили между собой более низкие тарифы межоператорских взаиморасчетов, чем для региональных сотовых операторов. В результате «МегаФон» выплатил штраф в 55 млн руб.

В 2011 году ФАС оштрафовала МТС, «Вымпелком» и «Билайн» на 38 млн руб. за превышение тарифов на роуминг внутри РФ и в СНГ.

В 2013 году «МегаФон» выиграл конкурс на предоставление услуг связи Совфеду, но не смог приступить к исполнению контракта, так как телефонные номера остались у МТС. Последняя была оштрафована ФАС на 6 млн руб.

В 2021 году ФАС выписала Tele2 штраф на 825 тыс. руб. за злоупотребление доминирующим положением из-за повышения тарифов на связь.