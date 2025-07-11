Путин поручил предусмотреть поощрения для таксистов за перевозку инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил разработать систему поощрений для водителей такси и компаний за перевозку инвалидов. Мера направлена на «повышения транспортной доступности» для этой категории граждан, сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству совместно с комиссиями по «Физической культуре и спорту» и «Эффективной транспортной системе» предоставить доклад к 1 декабря 2025 года. Ответственными господин Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, а также главу Республики Бурятия Алексея Цыденова.