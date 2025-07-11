Жителя Ленобласти подозревают в инсценировке угона собственного авто

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере автосрахования стал житель Кировского района Ленинградской области. В полиции полагают, что он инсценировал угон собственной машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В марте текущего года водитель обратился к правоохранителям с заявлением о хищении кроссовера Voyah Free стоимостью 7,4 млн рублей. Тогда полиция возбудила дело по статье о краже.

При изучении обстоятельств преступления у сотрудников следствия закрались подозрения в том, что на самом деле иномарку не угоняли, а ее хищение инсценировали для получения страховых выплат.

Специалисты в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий версию следствия подтвердили, местонахождение транспортного средства установлено. Владельца авто задержали 10 июля. Дело, возбужденное по статье о краже, переквалифицировали на ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что у пенсионерки из Ленобласти украли деньги и драгоценности на 6,7 млн рублей.

Татьяна Титаева