Путин поручил учредить День языков народов России

Президент Владимир Путин поручил администрации президента и правительству подготовить до октября указ об учреждении Дня языков народов России. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новая памятная дата призвана подчеркнуть значение языкового многообразия страны. Учреждение праздника соответствует проводимой государственной политике по сохранению и развитию языков народов РФ.

Также сегодня президент подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики страны. В обновленную языковую политику входит развитие и продвижение русского языка на территории страны и в мире, а также поддержка всех языков народов России. Так, предполагается создание алфавитов на основе кириллицы для бесписьменных языково народов России.

По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский. На языке юитов (азиатских эскимосов) говорит лишь один житель России.