Ярославские учреждения получили представления из-за упавших в ураган деревьев

В Ярославской области прокуратура внесла представления двум учреждениям и одной организации за невырубленные вовремя деревья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура после грозы с ураганом 8 июля проверяла, как в регионе исполнялись требования законодательства о предотвращении негативных последствий неблагоприятных погодных условий.

В ходе мероприятий ведомство выяснило, что между ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» и ООО «Сириус» был заключен контракт на вырубку деревьев в полосе отвода дорог общего пользования. Среди прочего в обязанности подрядчика входили мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

«Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязанностей по вырубке деревьев, а также отсутствие должного контроля со стороны заказчика вызвало серьезные перебои на дорогах области вследствие урагана, прошедшего 8 июля 2025 года»,— сообщили в прокуратуре.

Представления об устранении нарушений были внесены руководству «Сириуса» и «Ярдорслужбы», а также МБУ «Горзеленхозстрой» — из-за ненадлежащего контроля за состоянием зеленых насаждений.

Напомним, днем 8 июля в Ярославской области прошел грозовой фронт. Сильный ветер снес множество деревьев, часть из них была вырвана с корнем и упала на машины. По официальным данным, пострадало более 10 автомобилей. В областной столице упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт и заблокировали проезд на многих дорогах. Непогода лишила электроснабжения жителей четырех муниципальных образований. Одним из самых серьезных инцидентов стало падение фонарного столба на ребенка. Кадры последствий грозы — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова