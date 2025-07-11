Пловчиха Юлия Ефимова стала новым амбассадором FONBET

Шестикратная чемпионка мира и самая титулованная пловчиха России Юлия Ефимова стала новым амбассадором FONBET. Пловчиха пополнила «команду первых», в которую также входят хоккеист Александр Овечкин, футболисты Игорь Акинфеев и Сергей Пиняев, а также марафонец Дмитрий Неделин. Начало сотрудничества букмекерской компании с 33-летней спортсменкой было представлено видеороликом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FONBET Фото: FONBET

Юлия Ефимова четыре раза принимала участие в Олимпийских играх: в Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На ее счету три медали Олимпиад: два серебра и бронза. Она также является семикратной чемпионкой Европы.

Арнольд Кабанов