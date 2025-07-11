S7 возобновит рейсы в Геленджик в августе

Авиакомпания S7 Airlines с 7 августа возобновляет полеты в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, из московского Домодедово — четыре раза в неделю. Полет займет около четырех часов из Москвы и пять часов из Новосибирска. Для перевозок будут использоваться самолеты Boeing 737-800 и Airbus A320neo.

Геленджикский аэропорт, закрытый для гражданских рейсов с 2022 года, получил разрешение Росавиации на работу с 10 июля. По оценкам АТОР, возобновление работы аэропорта может увеличить спрос на отдых в Геленджике в 1,5-2 раза. «Аэрофлот» начнет выполнять ежедневные полеты в Геленджик с 18 июля, то есть раньше запланированного срока, из-за высокого спроса. Сейчас стоимость билета в Геленджик на сайте авиакомпании в первый день запуска составляет более 50 тыс. руб.