В Татарстане завершился этап выдвижения кандидатов на выборы раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана

Прием документов от кандидатов на голосование завершился 11 июля в 18:00. В выборах раиса Татарстана будут участвовать четыре кандидата:

действующий раис республики Рустам Минниханов («Единая Россия»);

руководитель татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов;

глава отделения ЛДПР Руслан Юсупов;

председатель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября 2025 года.

Ранее президиум регионального политсовета «Единой России» в республике выдвинул Рустама Минниханова кандидатом на голосование. Соперником господина Минниханова в праймериз «Единой России» был сенатор РФ Александр Терентьев.

Диана Соловьёва