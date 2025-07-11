Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана
В Татарстане завершился этап выдвижения кандидатов на выборы раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦИК.
Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана
Фото: ЦИК Татарстана
Прием документов от кандидатов на голосование завершился 11 июля в 18:00. В выборах раиса Татарстана будут участвовать четыре кандидата:
- действующий раис республики Рустам Минниханов («Единая Россия»);
- руководитель татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов;
- глава отделения ЛДПР Руслан Юсупов;
- председатель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.
Выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября 2025 года.
Ранее президиум регионального политсовета «Единой России» в республике выдвинул Рустама Минниханова кандидатом на голосование. Соперником господина Минниханова в праймериз «Единой России» был сенатор РФ Александр Терентьев.