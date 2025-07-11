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Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

В Татарстане завершился этап выдвижения кандидатов на выборы раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦИК.

Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана

Прием документов от кандидатов на голосование завершился 11 июля в 18:00. В выборах раиса Татарстана будут участвовать четыре кандидата:

  • действующий раис республики Рустам Минниханов («Единая Россия»);
  • руководитель татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов;
  • глава отделения ЛДПР Руслан Юсупов;
  • председатель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября 2025 года.

Ранее президиум регионального политсовета «Единой России» в республике выдвинул Рустама Минниханова кандидатом на голосование. Соперником господина Минниханова в праймериз «Единой России» был сенатор РФ Александр Терентьев.

Диана Соловьёва