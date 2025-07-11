«Моспроект-3» заплатит 1,5 млрд рублей за чугунные тюбинги для метро Красноярска

Генеральный подрядчик строительства красноярского метротрамвая АО «Моспроект-3» опубликовал тендер на поставку более 7,3 тыс. чугунных тюбингов (используются при строительстве тоннелей). Согласно закупочной документации, они необходимы для работ в рамках первого этапа строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта на участке линии станций «Высотная», «Улица Шахтеров» и «Улица Копылова». Начальная максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля, подведение итогов запланировано на 7 августа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Тюбинги необходимо поставить до 1 сентября 2026 года.

Правительство Красноярского края заключило контракт с ГК «Моспроект-3» на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в 2022 году. Ввод объекта запланирован на 2026 год. На участке протяженностью около 11 км разместят шесть станций – четыре подземных и два наземных. Предварительная стоимость проекта оценивается в 89 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Моспроект-3» зарегистрировано в сентябре 1994 года. Уставный капитал — 88,8 млн руб. Компания строит метро не только в Красноярске, но и Челябинске и Нижнем Новгороде. Она также развивает московский метрополитен, возводя новые станции и ветки. Помимо этого, «Моспроект-3» занимается строительством дорог, школ и зданий. Генеральным директором компании является Константин Матвеев. В 2024 году организация получила выручку более 3,2 млрд руб., убыток составил 2,6 млрд руб.

Лолита Белова