Зоозащитница подала иск к мэрии Ульяновска о незаконности контрактов на отлов собак

Ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева требует через суд признать незаконными муниципальные контракты, заключенные мэрией с ульяновским областным фондом защиты животных «Флора и Лавра» (УОФЗЖ ФиЛ). Соответчиком также является Агентство ветеринарии Ульяновской области. Об этом истец сообщила в своем телеграм-канале «Экоцид73».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В иске госпожа Лазарева указывает, что администрация города заключила в 2025 году контракты по обращению с безнадзорными животными, чем нарушила ее интересы. Она отмечает, что одним из первых и существенных условий контрактов является место их исполнения: по первому —территория Ленинского и Засвияжского районов, по второму — территория Железнодорожного и Заволжского районов Ульяновска, и «подавляющий объем самых дорогостоящих услуг техзадания контрактов должен оказываться именно по месту по месту исполнения, зафиксированному в контрактах». Однако, отмечается в иске, ни одного приюта для содержания животных ФиЛ в Ульяновске не имеет у него лишь есть «мини-приюты» в районах Ульяновской области, удаленные на значительное расстояние от Ульяновска и не отвечающие нормативным требованиям к таким приютам для животных. При этом, заявляет истец, нарушаются ее права, поскольку из-за удаленности приютов в случае, если ее собака сорвется с поводка и ошибочно будет отловлена как безнадзорная, она может уже не успеть спасти собаку и вернуть ее обратно как собственница. В качестве примера она приводит ситуацию, когда в Ульяновске в рамках аналогичного контракта сотрудниками ФиЛ была отловлена и вывезена в другой район области чипированная и прошедшая ОСВВ «собака-нянька» Найда. Жители Заволжского района Ульяновска не смогли вовремя найти и вернуть Найду из-за того, что не знали, где она находится, а на третий день Найда в приюте была подвергнута эвтаназии. «Если бы исполнялись требования контракта по месту исполнения, жители города могли бы успеть вернуть Найду и спасти от гибели»,— отмечает Наталия Лазарева. Истец считает, что администрация города, узнав об отсутствии приютов у ФиЛ, должна была расторгнуть контракты.

Зоозащитница также требует признать незаконным бездействие Агентства ветеринарии Ульяновской области, которое должно было вести надзор за заключением и исполнением контрактов по обращению с животными.

Ранее суды уже неоднократно удовлетворяли иски госпожи Лазаревой к правительству Ульяновской области и Агентству ветеринарии, в том числе — иск по недействительности регионального закона №158-ЗО, по которому даже кассационная инстанция подтвердила доводы зоозащитницы, отказав Агентству и облправительству в удовлетворении жалоб.

Сергей Титов, Ульяновск