С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадало более 11 тысяч человек

Как минимум 11 027 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Липецкая область, где на 23 июня было известно о 3056 пострадавших от укусов, среди них — 1445 детей (47%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 15% особей, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 4,5%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека — 0,2%.

В Тамбовской области с начала эпидсезона клещи укусили 2530 человек, в том числе 830 детей. В лаборатории было доставлено 1960 клещей, из них в 281 случаях (77%) выявлен клещевой боррелиоз, в 83 случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (22%), а в двух — моноцитарный эрлихиоз человека (1%).

В Воронежской области, по данным на 23 июня, в учреждения здравоохранения обратилось 1545 человек.

В Орловской области на 26 июня из-за присасывания клещей к медикам обратилось 1436 человек, из них — 444 ребенка. Было исследовано 739 клещей и выявлен 51 случай клещевого боррелиоза (6,9 %), десять случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека (1,3%).

В Курской области об укусах сообщили 1343 человека, в том числе 634 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 348 экземплярах (19,7% от 1763 исследованных экземпляров), из них в 274 экземплярах обнаружены боррелии, в 71 — анаплазмы, в трех — эрлихии.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородской области, где в медучреждения обратилось 1117 человек, в том числе 452 ребенка. С 1 марта проведено исследование 524 особей, снятых с людей. Из них 24,8% оказались заражены боррелиями, 5,3%— гранулоцитарным анаплазмозом, 2,3% — моноцитарным эрлихиозом.

В начале июня сообщалось о более 8 тыс. пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов