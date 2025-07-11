Собянин заявил о высокой надежности московской системы защиты от дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва помогает Министерству обороны отражать беспилотную авиацию ВСУ с помощью современных технологий в содействии с Росгвардией, МВД и службой 112.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами Министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, наших аварийных служб», — сказал господин Собянин в интервью «РИА Новости».

Московская система противодействия беспилотникам прошла достаточно испытаний и теперь надежно защищает город от атак ВСУ, подчеркнул мэр города.

В июне господин Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны столичного региона уничтожают подавляющее большинство угрожающих городу беспилотников. По его словам, подобной эффективности нет у ПВО ни одной другой страны мира.