Минюст признал иноагентами блогера Николая Росова и движение «Наш выход»
Минюст внес в перечень иностранных агентов блогера Николая Росова, телепродюсера Петра Елизарова, активистку из Якутии Раису Зубареву, журналистов Дарью Литвишко и Валерия Поташова. Также статус иноагента получило общественное движение «Наш выход», занимающееся помощью военнопленным.
Фото: Личный архив Николая Росова
Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.
По состоянию на 11 июля в реестре числятся 1032 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).