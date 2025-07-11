Вам видео-телеграма

Реклама в мессенджере Telegram теперь будет показываться при просмотре видео по таргетированной модели. По словам участников рынка, эффективность такого продвижения в сервисе может вырасти более чем на 20% за счет технологии. Затраты на привлечение клиентов, наоборот, снизятся более чем на 15%. В то же время аналитики опасаются, что блоги в мессенджере пока не готовы к регулярной публикации видеоконтента, а сама платформа не обеспечивает гибкой настройки рекламы. Это может усложнить привлечение аудитории через новый формат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рекламный кабинет Telegram Ads добавляется новая функция — показ баннерных объявлений в видео, рассказали “Ъ” в МТС AdTech. Технология работает только при таргетинге по модели Users — на подписчиков конкретных каналов или заранее сформированные аудитории.

Таргетинг будет работать по нескольким параметрам: CPM (стоимость за 1 тыс. показов объявления) начинается от €1.

«В ряде кампаний — особенно в сегментах бьюти, услуг и товаров для маркетплейсов — формат баннера в видео может повысить результаты на 15–25%»,— считает руководитель центра монетизации мессенджеров и нативной рекламы МТС AdTech Екатерина Гайченя. В Telegram не ответили “Ъ”.

Тренд на запуск рекламных форматов в видео подтверждают в «Авито Рекламе», отмечая, что у себя компания внедрила баннеры в видеоленту меньше года назад. В «VK Рекламе» отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” писал, что Telegram-каналы стали активнее индексироваться поисковыми системами, такими как «Яндекс», где переходы из поисковика составили более 20% всего трафика каналов (см. “Ъ” от 28 мая). Тогда эксперты отмечали, что после 2022 года Telegram стал основной площадкой по зарабатыванию денег через социальные сети. В «Яндекс Директе» считают, что рекламные форматы внутри Telegram не имеют прямого влияния на позиции мессенджера в поисковой выдаче.

Внедрение технологии важно для рынка тем, что представляет собой новой инвентарь, который сейчас в дефиците в отрасли, объясняет перформанс-директор ГК «Родная речь» Дмитрий Делов. В то же время среди рисков он отмечает возможную высокую стоимость за CPM, низкую отдачу по постклик-показателям и низкое влияние на бренд-метрики.

Внедрение новой функции в Telegram Ads директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов объясняет дефицитом рекламных мест и ростом цен на показы и клики внутри платформы.

«Новая рекламная функция — важный шаг к превращению платформы в полноценную видеосреду с монетизацией»,— объясняет эксперт. Так, эффективность Telegram-рекламы может вырасти на 20–40%, а стоимость лида (затраты на привлечение одного потенциального клиента) — снизиться на 15–25% по сравнению с классическими текстовыми постами, считает он.

«Однако большая часть каналов все еще не готова к регулярному видеоконтенту, и это ограничивает масштаб нововведения. Telegram пока не дает гибкой настройки, в том числе отсутствует привычный выбор аудитории по интересам»,— опасается господин Фейзуллов. С ним соглашается генеральный директор Deft (by Okkam) Кристина Мовсесян: «Появление новых форматов — это логичное продолжение стратегии платформы, однако говорить об эффективности новых форматов пока преждевременно».

Варвара Полонская