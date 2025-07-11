В Серверной Осетии Ногирский мост достроят до конца 2025 года

Строительство Ногирский мост планируют завершить до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Сейчас строители завершают укладку нового резервного канализационного коллектора.

«После демонтажа старого коллектора освободилось место для завершения строительства опор с обоих берегов: пробурены основания, установлены защитные конструкции и ведутся работы по установке верхних частей опор — ригелей»,— отметил глава региона.

Кроме этого начаты работы по обустройству подъездов к мосту, где ведется укладка бортового камня, ведется монтаж опоры электрического освещения и опоры линии электропередачи.

Наталья Белоштейн