В Серверной Осетии Ногирский мост достроят до конца 2025 года
Строительство Ногирский мост планируют завершить до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Сейчас строители завершают укладку нового резервного канализационного коллектора.
«После демонтажа старого коллектора освободилось место для завершения строительства опор с обоих берегов: пробурены основания, установлены защитные конструкции и ведутся работы по установке верхних частей опор — ригелей»,— отметил глава региона.
Кроме этого начаты работы по обустройству подъездов к мосту, где ведется укладка бортового камня, ведется монтаж опоры электрического освещения и опоры линии электропередачи.