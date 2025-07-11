Кудерметова и Мертенс вышли в финал Wimbledon в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали первыми финалистками Wimbledon в парном разряде. В финале они обыграли Оливию Гадеки из Австралии и Дезире Кравчик из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ezra Shaw / Getty Images Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Матч продлился 2 часа и завершился со счетом 4:6, 6:0, 6:3. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова и Мертенс занимают 11-е и 19-е места соответственно. В финале они встретятся с победительницами встречи Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия)—Катерина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США). Последние являются действующими победительницами Wimbledon. Синякова также побеждала на лондонском мейджоре в 2018 и 2022 году в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой.

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс во второй раз в карьере вышли в финал Wimbledon. В 2021 году они играли друг против друга: россиянка в паре с соотечественницей Еленой Весниной, бельгийка — с Се Шувэй. Победа осталась за последними.

Финал Wimbledon в женском парном разряде пройдет 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова