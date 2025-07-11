Четверть миллиона россиян признаны банкротами за первое полугодие 2025 года

Процедура банкротства продолжает пользоваться популярностью у россиян — об этом свидетельствуют данные Федресурса. Число граждан, признанных банкротами в судебном порядке, по итогам первых шести месяцев текущего года составило 259,8 тыс. человек, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане в подавляющем большинстве случаев (97%) сами инициируют свое судебное банкротство. Кредиторы подают в суд на признание граждан-должников несостоятельными всего в 2,1% случаев, ФНС РФ — в 0,6%.

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Вместе с тем в 2025 году существенно выросло количество планов реструктуризации долгов граждан в рамках судебной процедуры. Отметим, такой план предусматривает отсрочку и рассрочку погашения долгов, позволяя гражданину-должнику при соблюдении этого графика избежать признания банкротом. За шесть месяцев текущего года арбитражные суды утвердили 1152 плана реструктуризации долгов, что в 2,3 раза больше, чем за первое полугодие 2024-го.

Глава Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что внедрение таких механизмов, как утверждение плана реструктуризации судов, в том числе вопреки воле кредиторов, стало активнее применяться благодаря новым разъяснениям Верховного суда РФ.

Кроме того, во втором квартале 2025 года было возбуждено 15,9 тыс. внесудебных процедур несостоятельности физлиц (по заявлениям граждан в МФЦ), что на 25,5% больше год к году. Первый замминистра экономики Максим Колесников уточняет, что бесплатная внесудебная процедура банкротства граждан «оказывает адресную помощь» в сложной финансовой ситуации, а «с 23 мая этот механизм расширен и им теперь могут воспользоваться участники СВО».

Подробнее о разъяснении Верховным судом РФ условий утверждения плана реструктуризации должника читайте в материале «Ъ» «Реструктуризация без спроса».

Анна Занина