В Петербурге 16 работников жилинспекции лишили премии после проверки прокуратуры

Прокуратура Санкт-Петербурга внесла коррективы в работу Государственной жилищной инспекции города. Надзорным ведомством были вскрыты факты нарушений при рассмотрении обращений граждан — за это жилищные инспекторы понесли финансовое наказание, сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, было установлено, что жилищные инспекторы «не вникали в проблемы горожан и не инициировали соответствующие проверки, а по тем обращениям, в рамках которых выявлялись нарушения законов, своевременно не контролировали исполнение выданных предписаний», пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре также уточнили, что в ходе проверки особое внимание было обращено на жалобы граждан о неучастии их в голосованиях на общих собраниях собственников. Выяснилось, что жилинспекция далеко не во всех случаях давала оценку обеспечению кворума на таких собраниях, несвоевременно направляла материалы в органы внутренних дел, в связи с чем к управлению многоквартирными домами допускались недобросовестные управляющие компании. По материалам прокурорских проверок приняты решения об исключении таких УК из реестра лицензий, отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры работа на данных участках деятельности была скорректирована, По итогам 16 должностных лиц Госжинспекции были лишены премий, в отношении восьми инспекторов продолжаются служебные проверки, уточнили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура обязала ЕИРЦ Санкт-Петербурга пересчитать квартплату жителям 253 многоквартирных домов в Кировском районе города.

Андрей Цедрик