Михалков: Путин поддержал идею квотирования западных фильмов

Режиссер Никита Михалков сообщил, что его инициативу по введению ограничительных мер для западных картин поддержал президент Владимир Путин. По словам режиссера, дальнейшее решение — за чиновниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В июне господин Михалков на пленарном заседании Госдумы сообщил, что в марте 2025 года он по просьбе российских кинематографистов направил президенту письмо с предложениям «котировать голливудское кино». Согласно предложениям, для рассмотрения картин к прокату в России предлагается взимать 5 млн руб., 10% от дохода с проката будет направляться на рефинансирование отечественных картин.

Режиссер также предлагал в качестве крупнейших кинопрокатчиков определить «Газпром-Медиа Холдинг» и «Национальную Медиа Группу», «чтобы избежать проникновения на экраны ненужного нам контента через ничтожные частные фирмы кинопрокатчиков»

По словам Михалкова, президент наложил на письмо резолюцию. «Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз мне подтвердил абсолютную актуальность его резолюции,— сказал господин Михалков (цитата по ТАСС).— Не знаю, как чиновники посмеют не исполнить эту резолюцию, объясняя любыми поводами, в основе которых, по моему мнению, лежит простая элементарная коррупция».