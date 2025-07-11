Дискотека с «Пропагандой», инновационные похороны в «Саване» и боди-хоррор в «Гадкой сестре»

На предстоящей неделе в Уфе выступят поп-коллектив «Пропаганда», на уличных площадках будут петь уфимские кавер-группы. В Молодежном театре гастролирует марийский театр. В прокат вышли фильмы «Саван», «Хищные твари» и «Открытое море. Смерть рядом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концерты

12 июля в «Арт-Квадрате» свежим легким ветром ворвется уфимская кавер-группа Summer Breeze. Профессиональный вокал и живой звук — все, что нужно для субботнего вечера.

На Площади двух фонтанов 13 июля выступит кавер-группа Cherry. 17 июля там же пройдет концерт талантливого коллектива Coolplay. В репертуаре группы танцевальная музыка и рок-композиции.

В «Максимилианс» 18 июля атмосферу первой дискотеки создаст поп-группа «Пропаганда». Прозвучат «те самые песни», под которые поколение «Y» и старше танцевало свои первые медляки, заявляют организаторы.

19 июля в музыкальной гостиной музея имени Нестерова состоится концерт камерно-инструментальной музыки. Прозвучат произведения эпох барокко, романтизма и XX века.

Спектакли

Гастролирующий в Уфе Марийский национальный театр драмы 16 июля представит спектакль «Николаю — теленок, Якову — невеста». Герой пьесы, которого близкие никак не могли женить, в случайной поездке встретил и с первого взгляда полюбил ту единственную. Но у него есть соперник. Это яркая музыкальная комедия с неожиданными поворотами в сюжете, яркими декорациями и костюмами, с особым национальным колоритом. Постановку покажут на большой сцене Молодежного театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

20 июля в The Театр можно посмотреть спектакль «Человек-подушка» в жанре психологического триллера по пьесе Мартина Макдонаха. Постановка придется по вкусу поклонникам фильмов Тарантино, Альфреда Хичкока и сказок братьев Гримм. Спектакль станет психологическим испытанием для зрителя, которому предстоит погрузиться в самую глубину своих страхов и комплексов.

18 июля во дворце молодежи БГАУ — спектакль «Другая жизнь» по роману Роберта Джеймса Уоллера. Историю любви в двух действиях представит Ленком Марка Захарова. Франческа живет на ферме с мужем и двумя детьми. Скучной размеренной жизни внезапно приходит конец с появлением возле дома автомобиля Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде. Так начинается головокружительный четырехдневный роман. Эти четыре дня полностью изменяют двух людей, и Франческа становится перед трудным выбором: уехать с любимым человеком или остаться верной долгу — с мужем и детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Яковлева и Сергей Гармаш

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елена Яковлева и Сергей Гармаш

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фильмы

В кинотеатрах продолжается прокат лент «Материалистка», «Балерина», «Жизнь Чака» и «Повелительница города сказок».

В кинозалах также можно посмотреть триллер «Хищные твари». Серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами. С жертвами он расправляется с помощью челюстей хищных рыб. Оказавшись запертой на его лодке, девушка должна обмануть маньяка и вырваться на свободу. В ролях: Дилан Истлэнд, Джош Хюстон, Элла Ньютон, Джай Кортни, Майкл Голдман и другие.

На экранах кинотеатров покажут фильм-номинант на «Золотую пальмовую ветвь» 2024 года — фильм про похоронный бизнес будущего «Саван». Уже несколько лет топ-менеджер GraveTech Карш скорбит по умершей от рака жене. Его компания создает инновационные саваны, благодаря которым можно наблюдать за погребенными близкими. Однажды несколько инновационных могил оскверняют вандалы, и главный герой пытается понять, кто и что стоит за нападением. В ролях: Венсан Кассель, Гай Пирс, Дайан Крюгер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венсан Кассель

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Венсан Кассель

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В прокат вышла детективная лента «Открытое море. Смерть рядом». Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке, чтобы пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде. В ролях: Дженни Куинн, Акшай Кханна, Софи Скелтон, Белла Дэйн, Джоанна Рот и другие.

В Синема парке Галереи ART можно посмотреть фильм «Гадкая сестра». Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Рассматривая ее как выгодное вложение средств, мать пытается исправить ей форму носа. В ролях: Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот и другие.

На этой неделе на киноэкранах будут демонстрировать мультфильм «Побег из будущего». Братья-медведи Бриар и Брамбл перенесутся в далекое будущее, в котором человечество оказалось на грани исчезновения. Героям и их друзьям предстоит предотвратить катастрофу и найти путь домой.