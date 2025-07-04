«Шторм», «Венский вечер» и «Кичке сэяхэт»

На предстоящей неделе в Уфе состоятся симфонические концерты государственного оркестра, выступят рок- и рэп-исполнители. В оперном театре можно посмотреть премьерную сказку «Волшебное зернышко». В прокат вышли фильмы «Материалистка», «Балерина» и «Жизнь Чака».

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Концерты

8 июля Государственный академический симфонический оркестр предлагает провести «Венский вечер» в Уфе. Концерт погрузит зрителей в праздничную атмосферу венских балов. В программу включили бравурные вальсы, польки, марши и другие знаменитые сочинения Иоганна Штрауса. Атмосферу вечера дополнят искрометные комментарии главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова. Концерт пройдет в ГКЗ «Башкортостан».

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В среду, 9 июля, госоркестр представит обновленную «Симфоническую Вселенную». На концерте исполнят саундтреки из популярных голливудских фильмов «Дюна», «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Один дома», «Гарри Поттер» и других.

9 июля в «Пивбургере» пройдет аккустический концерт лидера группы «АнимациЯ» Константина Кулясова. Организаторы обещают, что он будет «душевный, разухабистый и мегапозитивный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Кулясов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Константин Кулясов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

11 июля в Dom печати состоится рок-фестиваль «Шторм». Участники — группы «Яростный шторм»,«Восток Гагарина», «Стереофобия», «Морс», 7side.

В «Тинькофф Холле» выступит известный своим эпатажным поведением и провокационными треками рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев).

Любителям башкирской и татарской эстрады предлагают отправиться в музыкальный круиз «Кичке сэяхэт» на палубе теплохода «Чайка». Помимо выступления артиста Руслана Кирамутдинова зрители смогут насладиться видами Уфы. Теплоход отплывает от причала «Конгресс-Холл».

В тот же вечер в «Максимилианс» выступит народный артист Татарстана Габдельфат Сафин.

Спектакли

Любители театра смогут посмотреть премьеру оперу-сказки о семейных ценностях, дружбе и стремлении к цели «Волшебное зернышко». В сюжете сказки переплелись русская и башкирская культура, персонажи эпоса двух народов. Петушку, ни разу не покидавшему родной двор, придется отправиться в далекое путешествие, чтобы найти волшебное зернышко и помочь Жар-птице вернуть голос. Спектакль состоится 5 июля в Театре оперы и балеты.

7 июля в том же театре представят оперу «Евгений Онегин».

В «альтернативном» The театр 5 июля покажут драму «Клуб анонимных невест». Спектакль пройдет в формате настоящего застолья, где каждыи будет гостем. Зрители станут свидетелями разных истории и судеб.

Фильмы

В кинотеатрах начался прокат комедийной мелодрамы «Материалистка». Героиня Дакоты Джонсон разрывается между идеальным партнером (Педро Паскаль) и своим бывшим (Крис Эванс). Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все, не связывая при этом себя брачными узами. Но все меняется, когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте появляется бывший бойфренд Джон.

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На этой неделе в кинозалах можно посмотреть триллер «Балерина». Аной де Армас и Киану Ривзом. «Балерина» — первый спин-офф киновселенной, выстроенной вокруг Джона Уика. Ученица балетной школы «Русска рома» жаждет отомстить убийцам своего отца. Когда Ева была маленькой, вооруженные люди во главе с мужчиной по прозвищу Канцлер оставили ее сиротой. Девочка оказалась в криминальной семье «Русска рома» на попечении директрисы нью-йоркской балетной школы, одновременно служащей академией наемных убийц. Окончив с отличием боевые курсы, Ева отправляется в Европу мстить за папу.

На экранах начнется прокат фильма «Ритуал».1928 год, небольшой городок в Айове. Церковь решает провести обряд изгнания демонов из молодой женщины. Местный настоятель не верит в подобные мероприятия и считает, что девушку должны лечить врачи. Опытный экзорцист начинает серию ритуалов, и с каждым разом зло проявляется во все более жутких формах. В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Ф. Коуэн, Патриция Хитон и другие.

В кинопрокат вышла экранизация повести Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Мир рушится, в Америке отключаются интернет и связь, из-за землетрясений разрушаются города, а на билбордах, стенах домов и по радио благодарят Чака «за 39 прекрасных лет». Никто не знает этого человека, но без него мир просто не мог бы существовать.

В «Синема 5 Акварин» на этой неделе — семейный анимационный фильм «Повелительница города сказок». Юная Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.

Гости кинолектория «Артерии» 10 июля состоится показ и обсуждение фильма Аньес Варда «Лица, деревни». Документальная лента о путешествии по французским окраинам участвовала во внеконкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля и была отмечена призом «Золотой глаз».