«Оренбург» поменяли местом с «Торпедо»

Скандал с попытками руководителей «Торпедо» устроить в прошлом сезоне договорные матчи вернул в Российскую премьер-лигу (РПЛ) вылетевший из нее «Оренбург». Именно им за неделю до старта очередного чемпионата страны заменили отправленных во второй по статусу дивизион торпедовцев. Правда, изменения, которые произошли с этим клубом за прошедшие после окончания предыдущего сезона полтора месяца, намекают на то, что ему снова придется вести непростую борьбу за выживание в элите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Локомотива» (Москва) Дмитрий Воробьев (справа) и «Оренбурга» Данила Прохин (в центре) во время матча Российской премьер-лиги по футболу в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игроки «Локомотива» (Москва) Дмитрий Воробьев (справа) и «Оренбурга» Данила Прохин (в центре) во время матча Российской премьер-лиги по футболу в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 11 июля, за неделю до старта очередного чемпионата страны определилось с последним, 16-м его участником. Им стал «Оренбург». По итогам предыдущего первенства, завершившегося в конце мая, оренбуржцы заняли предпоследнее, 15-е место и покинули высший дивизион.

Вернуться в РПЛ «Оренбургу» помог скандал с попавшим в него из Первой лиги, второго по рангу дивизиона, «Торпедо».

В четверг, 10 июля, его исключили из элиты за нарушение дисциплинарного регламента, выразившееся в как минимум трех попытках организовать в прошлом сезоне договорные матчи с помощью подкупа арбитров. Скандал уже вылился в уголовные дела. Обвиняемыми, которым грозит до семи лет лишения свободы, в них являются совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов, а также судья Богдан Головко. Торпедовцев РФС отправил обратно в Первую лигу.

То, что именно «Оренбург» является основным кандидатом на заполнение вакансии, возникшей из-за ЧП, стало очевидно давно. Вскоре после завершения чемпионата РФС пришлось решать похожий вопрос. Тогда требовалось кем-то заменить в РПЛ пережившие финансовый крах «Химки». В итоге РФС согласился с рекомендацией лиги оставить в ней «Нижний Новгород», уступивший в стыковых матчах «Сочи» после финиша на 13-й позиции. Вторым по числу голосов на собрании членов РПЛ, посвященном проблеме, вслед за нижегородцами оказался «Оренбург».

Причем различные источники настаивают, что в пользу оренбуржцев высказывались представители лучших клубов прошедшего первенства — чемпиона «Краснодара» и взявшего серебро «Зенита».

Кажется, единственным конкурентом «Оренбурга» в недолгой борьбе за право выступать в будущем сезоне в РПЛ был игравший в Первой лиге и проигравший в стыковых матчах «Ахмату» «Урал». Его президент Григорий Иванов неоднократно выражал готовность заменить «Торпедо».

Комментируя пятничное решение РФС, президент РПЛ Александр Алаев сказал, что «основополагающий принцип лиги — соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах», а «начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона».

Объясняя отданный «Оренбургу» приоритет, господин Алаев отметил, что тот «прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями». Уральский клуб отреагировал на новость обращением к болельщикам, сообщив, что «подготовил много яркого и интересного на предстоящий сезон».

Правда, насчет «яркого и интересного» имеются серьезные сомнения. В первой половине лета «Оренбург» вел довольно энергичную трансферную кампанию, но энергичную — по меркам как раз клуба из Первой лиги. Среди его новичков почти нет хотя бы более или менее известных футболистов, зато он успел попрощаться с некоторыми игравшими в нем ключевые роли легионерами — Брайаном Мансильей, Джимми Марином, Иваном Башичем. Сегодняшнюю стоимость заявки «Оренбурга» Transfermarkt оценивает в €12,63 млн. Это мизерная для РПЛ цифра. Ближе всех к «Оренбургу» располагаются махачкалинское «Динамо» и «Нижний Новгород». Но стоимость их заявок превышает €16 млн.

Арнольд Кабанов