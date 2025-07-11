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Коммерсантъ FM
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Десятки членов Рабочей партии Курдистана сожгли оружие в пещере на севере Ирака

Публичное сожжение оружия участниками Рабочей партии Курдистана (РПК) прошло 11 июля в пещере Джасана на севере Ирака. Автоматы, пулеметы и снайперские винтовки сожгли около 30 членов партии, сообщает курдское агентство Rudaw.

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Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

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Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Фото: KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / HandoutВ / Reuters / KURDISTAN WORKERS PARTY MEDIA OFFICE / Reuters

Акция прошла в рамках самороспуска РПК, о котором партия объявила 12 мая, и переговоров с правительство Турции. Отправной точкой мирного процесса стал публичный призыв прекратить конфликт основателя и идеолога группировки Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в турецкой тюрьме.

Как сообщил в эфире канала NTV зампредседателя правящей партии Турции «Справедливость и развитие» Омер Челик, процесс разоружения РПК должен занять не больше 3-5 месяцев, иначе он может стать «поводом для провокаций».

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