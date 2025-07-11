Экс-сотрудникам Минобороны дали по 7 лет колонии за кражу с завода «Исток»

Реутовский военный гарнизонный суд приговорил бывшего начальника военного представительства Минобороны Александра Техана и его заместителя Тимура Сиюхова. Они на протяжении девяти лет воровали военную продукцию с завода «Исток». Фигурантов признали виновными в особо крупной краже, сообщили в столичном управлении ФСБ.

Осужденным назначили по семь лет колонии общего режима и штрафы в 700 тыс. руб. Их лишили воинских званий, а также обязали возместить 102,8 млн руб. предприятию.

По версии следствия, фигуранты в 2012 году разработали схему для воровства клистронов. Их используют в создании радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов. Для этого Техан приказывал начальнику лаборатории завода, вовлеченному в схему, готовить фальшивые документы о браке части продукции. Затем такие изделия вывозили с предприятия и продавали через посредников.

Злоумышленников задержали в 2021 году при попытке вывезти очередную партию. За это время они успели продать более 200 изделий. Общий ущерб достиг 304 млн руб. Некоторые участники схемы признали вину и заключили досудебные соглашения, они предстанут перед судом в особом порядке.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Исток с "Истока"».

Никита Черненко