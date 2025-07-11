В Екатеринбурге начнут судить обвиняемых в стрельбе на свадьбе

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил судебное заседание по уголовному делу о стрельбе на свадьбе, в котором обвиняются Давид Очилов и Эльмин Фархутдинов, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц с угрозой применения насилия к гражданам и с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, 14 апреля обвиняемые, 1999 и 2003 годов рождения, во дворе дома по улице Маяковского, выстрелили из охолощенного и сигнального пистолетов. В ходе следствия выяснилось, что в доме проживала невеста одного из фигурантов. Эльмин Фархутдинов произвел не менее одного выстрела, а Давид Очилов — не менее трех.

Судебное заседание назначено на 18 июля 2025 года.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что подозреваемые задержаны 18 апреля. Один из задержанных, местный житель по прозвищу «Джава», ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и кражу.

Полина Щуцкая