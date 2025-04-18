Бастрыкину доложат по делу о стрельбе на свадьбе в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о стрельбе из пистолета во время свадебного кортежа в Екатеринбурге, сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Накануне в правоохранительные органы поступила информация об инциденте, который произошел на днях на улице Маяковского в городе Екатеринбурге»,— сообщили в ведомстве. По версии следствия, во время свадебного торжества один из гостей произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух.

По данным СУ СКР по Свердловской области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого днем 18 апреля, в качестве пассажира автомобиля «КИА» с тонированными окнами. «Задержанным оказался местный житель по прозвищу "Джава", ранее судимый в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина стрелял из не боевого, охолощенного пистолета «В1 Курс» (Беретта 10ТК). Оружие было изъято, его принес адвокат подозреваемого.

«Первое, что он произнес оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД области: "Я все понимаю, ждал вас"»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

Сообщается, что задержанный раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.

В отношении задержанного следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полина Щуцкая