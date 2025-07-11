Подлодку с 2,5 т кокаина задержали у берегов Гватемалы

В ходе спецоперации в Гватемале была задержана полупогружная лодка с 2,5 т кокаина стоимостью $35 млн и тремя членами экипажа. Об этом сообщил президент страны Бернардо Аревало в соцсети X. Судно было перехвачено 8 июля и доставлено на Тихоокеанскую военно-морскую базу в порту Сан-Хосе на юге страны для подсчета изъятых наркотиков и оформления задержанных, сообщила пресс-секретарь армии Энн Мари Аргуэта.

Во время пресс-конференции в Национальном дворце культуры Бернардо Аревало назвал операцию историческим событием. По данным новостного агентства Prensa Latina, это одна из крупнейших конфискаций наркотиков в Гватемале за текущий год.

Согласно официальной статистике, в 2024 году гватемальские власти изъяли 18,2 тонны кокаина. Центральная Америка остается транзитным узлом для международных наркокартелей. Для контрабанды часто применяются подводные лодки, известные как «наркоподлодки». Некоторые из них способны полностью погружаться под воду, подобно настоящим субмаринам, но большинство — лишь частично.