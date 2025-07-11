Работу частного детского сада в Петербурге приостановили из-за отсутствия лицензии

Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства об образовании в отношении одного из городских дошкольных учреждений. Было установлено, что частный детский сад предоставлял образовательные услуги для детей взрослых, не имея на то соответствующей лицензии, сообщили в надзорном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Название образовательного учреждения прокуратура не уточняет, однако известно, что функционировал частный детский сад в Курортном районе Петербурга. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

В итоге Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек правонарушителя к административной ответственности в виде предупреждения. Также районная прокуратура в судебном порядке потребовала до момента получения лицензии работу дошкольного учреждения приостановить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Рособрнадзор отозвал лицензию на осуществление образовательной деятельности у Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Андрей Цедрик