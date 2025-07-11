WSJ: причиной крушения самолета Air India могла быть ошибка пилотов

Расследование обстоятельств крушения в прошлом месяце самолета авиакомпании Air India сосредоточилось на действиях пилотов и пока не выявило проблем с самим Boeing 787 Dreamliner или его двигателями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Предварительные данные указывают на то, что у самолета были отключены топливные краны, контролирующие подачу топлива к двигателям. Во время полета эти краны обычно включены. Отключили их случайно или намеренно, пока не установлено.

Индийское бюро расследования авиакатастроф может опубликовать предварительные результаты расследования 11 июля. В расследовании индийским властям оказывает помощь Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), техническую помощь оказывают также производитель самолета компания Boeing, производитель двигателей для него — GE Aerospace и Федеральное управление гражданской авиации США, сертифицировавшее это воздушное судно.

Самолет авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Лайнер упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибли не менее 290 человек, свыше 60 человек госпитализированы. Из пассажиров самолета выжил только один человек.

Алена Миклашевская