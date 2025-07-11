«Рубин» встретится с «Оренбургом» в групповом этапе Кубка России после решения бюро исполкома РФС исключить «Торпедо» из РПЛ. «Оренбург» занял место московской команды в группе А с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Об изменениях сообщает пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рубин» сыграет с «Оренбургом» вместо «Торпедо» в Кубке России

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Рубин» сыграет с «Оренбургом» вместо «Торпедо» в Кубке России

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Бюро исполкома РФС 11 июля исключило «Торпедо Москва» из состава участников РПЛ сезона 2025–2026 с учетом решения контрольно-дисциплинарного комитета от 10 июля. «Оренбург» включили в РПЛ, а «Торпедо» отправили в Первую лигу.

8 июля полиция задержала арбитра Богдана Головко, который в решающем матче сезона «Торпедо» против челнинского «КамаАЗа» не назначил пенальти в ворота москвичей. Экспертная комиссия РФС признала это ошибкой. Ранее были арестованы владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов по делу о даче взятки арбитрам свыше 1 млн руб. По регламенту РФС за договорные матчи клубу грозят штраф до 50 млн руб., снятие очков и исключение из турнира.

Анар Зейналов