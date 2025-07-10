Футбольного судью отправили под домашний арест из-за пенальти в матче «КамАЗа»

Футбольного арбитра Богдана Головко отправили под домашний арест по делу о договорном матче между футбольными клубами «Торпедо Москва» и «КамАЗ». Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что полицейские задержали Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча «Торпедо» — «КамАЗ» 24 мая 2025 года. По версии следствия, арбитр специально не назначил пенальти в ворота московского «Торпедо». Матч завершился со счетом 1:1, после чего московский клуб вышел в РПЛ.

Как сообщила Ирина Волк, руководители клуба через посредника передали футбольному судье денежные средства на сумму 1,5 млн руб. за оказание влияния на результат матча. Сотрудники полиции провели обыски в домах арбитра и посредника. Им предъявлены обвинения по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Диана Соловьёва