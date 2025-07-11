С экс-главы минимущества УР и ряда бизнесменов хотят взыскать 1 млрд рублей

Генпрокуратура требует взыскать почти 1 млрд руб. с экс-министра имущественных отношений Удмуртии, заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и его предполагаемых сообщников, пишет “Ъ”. Средства направлялись на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной в 2022-2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

Господин Зайнуллин был арестован 23 июня. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним ответчиками по иску надзорного ведомства выступают начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

«Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны»,— говорится в иске. В 2022-2024 годах Белгородской области было выделено 19,5 млрд руб. для строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

Генпрокуратура считает, что Рустэм Зайнуллин среди прочего поспособствовал в 2023-2024 годах заключение 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. с фирмой Сергея Петрякова — ООО «Стройинвестрезерв». За это коммерсант, по версии надзорного ведомства, перечислял откаты чиновникам в размере 7% от стоимости контактов. С компанией Дмитрия Боролева — ООО «Регион Сибирь» — было заключено два договора о создании фортификационных сооружений общей суммой 127,6 млн руб.

Господин Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016-го по 2019 годы господин Зайнуллин возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя. С 2020-го по 2021 годы он занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года господин Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области. В октябре 2024 года стало известно, что Рустэм Зайнуллин принял решение временно приостановить государственный муниципальный контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород».

Подробнее о масштабных хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной читайте в материале “Ъ” «Белгородская оборона погрязла в коррупции».