«Татнефть» и «КазМунайГаз» начали совместное бурение в Казахстане

Компания «Татнефть» совместно с казахстанской нефтяной компанией «КазМунайГаз» начала бурение поисковой скважины в Прикаспийском бассейне. Об этом сообщил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на Международном молодежном нефтегазовом форуме в Альметьевске.

Глубина скважины составит 5,5 тыс. метров. Всего в Казахстане создан атлас по 15 осадочным бассейнам с общими запасами нефти в 76 млрд тонн. Работы ведутся на пяти из них. Коэффициент извлечения нефти в Казахстане составляет 40%, и есть планы по его увеличению.

В марте 2025 года также стало известно, что «КазМунайГаз» рассматривает участие компании «Татнефть» в приватизации двух нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане.

Влас Северин