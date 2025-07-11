Новак допустил введение полного запрета на экспорт бензина

Власти рассматривают введение полного запрета на экспорт бензина в случае необходимости. Ограничения могут расширить на производителей, сообщает вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы будем смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться»,— сказал он на нефтяном саммите в Татарстане (цитата по ТАСС). Господин Новак отметил, что ранее такая мера уже принималась в период повышенного спроса.

Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности запрет остается в силе. Запрет для непроизводителей действует до 31 августа.

Биржевые цены на топливо начали расти в конце июня, обновляя годовые максимумы. По мнению участников рынка, главным фактором роста котировок, помимо сезонного увеличения спроса и ремонтов на НПЗ, стали закупки крупными нефтекомпаниями топлива друг у друга. В то же время розничная торговля бензином в июле оказалась в зоне убытков, причем как у независимых сетей, так и у крупнейших нефтяных компаний.

Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Бензин продался в минус».