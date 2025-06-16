ПСО «Казань» и самарская «СамРЭК-Эксплуатация» не смогли утвердить мировое соглашение из-за несогласования условий сделки на уровне совета директоров кредитора («СамРЭК-Эксплуатация»). Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСО «Казань» и самарская энергокомпания не смогли утвердить мировое соглашение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ПСО «Казань» и самарская энергокомпания не смогли утвердить мировое соглашение

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании рассматривался вопрос утверждения мирового соглашения между ООО «Производственно-строительное объединение „Казань“» и самарским энергоснабжающим предприятием ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Однако стороны не смогли предоставить суду подписанный документ. По словам представителя кредитора «СамРЭК-Эксплуатация», проект соглашения поступил в преддверии майских праздников, но одобрение сделки требует корпоративной процедуры, которую не успели завершить.

Сумма основного долга, фигурировавшая в проекте, составляла около 16,4 млн руб. Должник предлагал рассрочку на 12 месяцев с отказом от начисления процентов при условии своевременного исполнения.

Следующее заседание назначено на 4 июля 2025 года.

Заявление о признании ПСО «Казань» банкротом поступило в Арбитражный суд Республики Татарстан от ФНС России еще в июне 2024 года. Задолженность по обязательным платежам превышала 2,5 млрд руб. Мировое соглашение между ФНС и предприятием было утверждено в марте 2025 года, однако производство по делу о банкротстве продолжилось в связи с подачей новых заявлений от иных кредиторов, включая «СамРЭК-Эксплуатацию».

В рамках дела в качестве третьих лиц выступают Управление и инспекции ФНС России по Республике Татарстан, УФССП по Республике Татарстан и другие.

Анар Зейналов