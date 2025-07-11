В десяти липецких лесничествах запретили прогулки и въезд транспорта

С 11 до 31 июля запрещены прогулки и въезд транспорта в десяти лесничествах Липецкой области, сообщили в региональной власти.

Запрет касается Липецкого, Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского и Чаплыгинского лестничеств.

Кроме того, с 12 июля в регионе вводится четвертый класс горимости.

В ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) сообщали, что повышенные риски природных пожаров наблюдаются на всей территории Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, в восточной части Орловской, в южной, западной и центральной частях Курской области.

На 11 июня особый противопожарный режим действует на всей территории Воронежской и в восьми муниципальных образованиях Липецкой области.

С начала года в Центральном Черноземье зафиксировано десять пожаров: восемь — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Липецкой областях. Огонь прошел 556,2 га: 550 га — в Липецкой, 5,7 — в Воронежской и 0,45 — в Белгородской области.

О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь