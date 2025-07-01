В июле в Черноземье ожидается повышенный риск природных пожаров

Во всех регионах Черноземья в июле прогнозируется повышенный риск природных пожаров. Это связано с установлением теплой и сухой погоды, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

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Повышение рисков природных пожаров возможно на всей территории Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, в восточной части Орловской области, в южной, западной и центральной частях Курской. В целом по стране речь идет о 49 регионах.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС в связи с природными пожарами, так как во многом пожарная обстановка на природных территориях зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности»,— считают в «Авиалесоохране».

По данным на 1 июля, особый противопожарный режим установлен в 46 регионах России, в том числе в Воронежской области и в восьми муниципалитетах Липецкой области. С начала года в макрорегионе произошло восемь природных пожаров: по одному в Белгородской и Липецкой областях, шесть — в Воронежской.

О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова