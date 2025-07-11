Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем примечательно изделие Ulysse Nardin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ulysse Nardin Фото: Ulysse Nardin

Пожалуй, самые узнаваемые часы с сапфирами радужных оттенков — это Rolex Daytona Rainbow, в которых они расположены по безелю, то есть ободку корпуса. А самыми эффектными и необычными вполне может стать новая лимитированная серия, которую недавно представил бренд Ulysse Nardin. Рассказываю подробности. Коллекция Blast была представлена в 2020 году. Калибр был разработан с использованием передовых принципов часового дела, основанных на технологиях, введенных в отрасль Ulysse Nardin в 2001 году с моделью Freak. Видимый микроротор на 12 часах, турбийон на 6 часах и механизм завода и настройки на 3 часах. Калибр был интегрирован в дизайн корпуса.

Теперь Ulysse Nardin представляет коллекционный Blast тиражом из восьми экземпляров, в которых корпус и механизм инкрустированы радужными сапфирами. Blast Sparkling Rainbow — это не просто часы с сапфирами радужных оттенков по разным элементам корпуса и механизма, но часы с сапфирами фантазийных форм в невидимой закрепке, создающей необычный мозаичный орнамент, напоминающий раскалывающийся на воде лед. Всего, как утверждают создатели (я не пересчитывала), в декоре каждых часов использовано 85 форм огранки камней. Звучит как результат кропотливой работы.

Анна Минакова