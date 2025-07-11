Собянин: экономика Москвы в среднем растет на 4,7% последние пять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2020 года средние темпы роста столичной экономики составляют 4,7%. Показатель достигнут несмотря на пандемию коронавируса, начало СВО и санкции против России, подчеркнул мэр столицы.

«В этой ситуации, наверное, как минимум мы должны были замедлить темпы роста, а то и нас бы настигла серьезная "депрессия" с ухудшающими трендами»,— сказал господин Собянин «РИА Новости». С 2015-й по 2020 год темпы роста составляли 1–2% в год, добавил мэр.

Объема инвестиций в Москве вырос примерно на 8%, несмотря на охлаждение экономики, отметил господин Собянин. Индекс промышленного производства увеличился на 7% в условиях жесткой финансово-кредитной политики ЦБ.

По словам мэра, высокотехнологичный сектор экономики Москвы вырос за последние годы в разы. «Мы взяли курс на новую современную индустриализацию»,— отметил он. При этом промышленность Москвы ориентирована примерно на треть на регионы России и зарубежные страны.

В мае Сергей Собянин говорил, что Москва стала вторым мегаполисом в мире по объему внутреннего регионального продукта, уступив лишь Нью-Йорку. Российская столица обогнала Шанхай, Токио и Пекин.

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