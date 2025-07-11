Провинция выводит цирюльни

Как стало известно «Ъ-Сибирь», предприниматель Павел Симаков, развивающий в Алтайском крае сеть нишевых салонов красоты, намерен вложить в свой бизнес около 50 млн руб. и до конца года открыть по два заведения в Барнауле и Новосибирске. Вложение в каждый салон бизнесмен оценивает в 1,5-3,5 млн руб. и рассчитывает окупить инвестиции в течение двух лет. Эксперты считают, что у компании есть все шансы выйти на заявленные показатели, учитывая развитие в низкоконкурентентном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирский рынок бьюти-услуг испытывает нехватку универсальных концепций для массового розничного бизнеса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сибирский рынок бьюти-услуг испытывает нехватку универсальных концепций для массового розничного бизнеса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Барнаульская сеть «Народный цирюльник» планирует открыть до конца 2025 году в Барнауле и к весне 2026-го в Новосибирске по два салона красоты, рассказал «Ъ-Сибирь» владелец сети Павел Симаков.

«Первые четыре салона в Барнауле продемонстрировали, что нас приняли очень хорошо. У нас появилась собственная аудитория, в связи с этим мы решили расширить регионы присутствия. В настоящее время согласовываем договоры аренды»,— пояснил он, отметив, что сеть рассчитана на нишевый сегмент и при открытии новых точек он делает ставку на спальные районы.

Основной принцип ценообразования салонов заключается в удержании минимальной цены услуг по принципу low cost (низкая стоимость).

Объем инвестиций в один салон составляет 1,5-3,5 млн руб. Затраты бизнесмен планирует окупить в течение двух лет. Как и предыдущие объекты новые будут открываться на собственные средства. Первый салон Павел Симаков запустил в Барнауле в 2018 году. Всего он намерен открыть здесь до 12-13 точек и далее сделать упор на развитии в городах Сибири.

По мнению господина Симакова, сегодня на рынке бьюти-услуг отсутствуют универсальные концепции для массового розничного бизнеса, одинаково успешные в миллионниках и в малых городах. Одной из проблем, которая может негативно повлиять на расширение, заключается в отсутствии специализированных кадров. Впрочем, ее предприниматель намерен решить открытием обучающих центров. В будущем это поможет создать кадровый резерв для масштабного развития, поясняет он.

«У нас есть конкуренты в виде федеральных сетей. Например, «Цирюльникъ» (480 салонов в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии), однако это в большей степени гипермаркеты, а мы развиваемся по формату «у дома». Делаем уклон на увеличение чека за счет дополнительных продаж, в том числе за счет уходовой косметики. Мы разработали СТМ и создали свой шампунь и кондиционер для волос, которые также рассчитаны на эконом-сегмент. Это позволяет нам в условиях роста затрат из-за увеличения налогов, фонда заработной платы и аренды сохранять стоимость услуг на одном уровне»,— отмечает Павел Симаков. Стоимость разработки и вывода собственной СТМ он оценивает в 1,5 млн руб., при этом наценка достигает 300%.

Предприниматель также намерен создать собственную цифровую платформу, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы и облегчить в будущем работу с франчайзи. Долю рынка сети в эконом-сегменте Барнаула Павел Симаков оценивает в пределах 2,5-3%. При этом около 60% населения, по его словам, вообще не пользуются услугами салонов красоты. В будущем он планирует увеличить свое присутствие в регионе до 10-12%.

Эксперты считают, что сеть не ошиблась, выбрав именно эконом-сегмент для своего проекта.

«Рынок барбер-шопов в России консолидирован и поделен между крупными федеральными сетями, а вот направление эконом бьюти-услуг фактически низкоконкурентен и при правильном построении сети, работе с партнерами и персоналом, с ценовой политикой и качеством услуг для конечного потребителя у сети есть все шансы на федеральное развитие»,— говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

В то же время она отмечает, что именно в эконом сегменте клиент наиболее чувствителен даже к незначительному удорожанию услуг.

Ставка на спальные районы и формат «у дома» позволяет охватить широкую аудиторию, которая традиционно менее охвачена премиальными и среднеценовыми салонами, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Это создает устойчивый спрос на услуги с минимальной ценой, что соответствует уровню доступности для массового потребителя. При этом акцент на дополнительные продажи уходовой косметики, СТМ шампуней и кондиционеров — разумный ход, позволяющий увеличить средний чек и повысить маржинальность бизнеса»,— отмечает она.

При правильной маркетинговой стратегии, оптимизации затрат и эффективном управлении персоналом, достижение точки безубыточности в течение 12-18 месяцев и полная окупаемость за два-три года вполне достижимы, считают аналитики. Однако, помимо дефицита кадров, риски могут быть связаны с возможными колебаниями спроса и ростом арендных ставок, говорит Анастасия Владимирова.

Лолита Белова