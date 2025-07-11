Сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов попросил Трампа о помиловании

Сооснователю криптовалютной платформы Bitzlato россиянину Анатолию Легкодымову грозит экстрадиция из США, где он отбывает 18-месячный тюремный срок за отмывание нелегальных денег. Во Франции гражданину России грозит 20 лет лишения свободы. По этой причине он попросил о помиловании президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Процесс в США длился полтора года, при этом практически все обвинения были сняты за недоказанностью, а судья приговорил россиянина лишь к 18 месяцам лишения свободы, которые Легкодымов уже отбыл в следственном изоляторе»,— рассказал ТАСС вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как сообщил господин Мельников, после отбытия срока в США Анатолия Легкодымова должны были депортировать в Россию. Но свой запрос на экстрадицию отправила Франция, где крипто-предпринимателю грозит лишение свободы на 20 лет. Там его хотят судить по тем же обвинениям, что и в Соединенных Штатах, а это, по мнению правозащитника, противоречит международному праву.

По данным «Интерфакса», в своем обращении о помиловании господин Легкодымов отмечает изменения в отношении США к криптосфере. Он, в частности, обращает внимание на то, что президент Дональд Трамп уже помиловал нескольких руководителей криптобирж, осужденных по схожему обвинению.

Минюст США объявил о задержании Анатолия Легкодымова в Майами 18 января 2023 года. Bitzlato, мажоритарным акционером которой является россиянин, зарегистрирована в Гонконге. Американский Минюст обвинил ее в обработке нелегальных средств на сумму более $700 млн. В пресс-релизе ведомства сказано, что крупнейшим контрагентом криптовалютной платформы являлся российский даркнет-рынок Hydra, специализирующийся в том числе на продаже наркотиков.