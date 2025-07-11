Прокурор запросил 9 лет колонии подростку за двойное убийство в Екатеринбурге

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу о двойном убийстве, в котором обвиняется подросток 2007 года рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба и с банковского счета) наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Второму фигуранту дела, 2005 года рождения, обвиняемому в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), прокурор запросил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По данным следствия, в ноябре 2023 года подросток 2007 года рождения из личной неприязни убил несовершеннолетнюю девушку, нанеся ей 9 ножевых ранений. Подросток переживал, что мама девушки вернется с работы, обнаружит ее тело и заявит об этом в полицию, поэтому он решил убить и ее. Дождавшись возвращения женщины он нанес ей 15 ударов ножом, из-за чего она скончалась. Затем он дважды ударил ножом шпица, который жил в квартире, забрал оттуда мобильные телефоны и банковские карты, а затем ушел. Со счета он вместе со своим знакомым снял 40 тыс. руб.

Обвиняемый признан вменяемым. Родственники погибших настаивают на максимально строгом наказании.

Приговор по делу будет вынесен в ближайшее время.

Полина Щуцкая