В Белгородской области восстановили 41 тыс. поврежденных ВСУ квартир и домов

С начала специальной военной операции в Белгородской области восстановили 41 тыс. квартир и частных домов, поврежденных атаками ВСУ. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС.

При этом, по словам главы региона, продолжается ремонт 5 тыс. домов и квартир.

Также удалось восстановить около 14 тыс. автомобилей.

Губернатор сообщил, что в 2024 году федеральный бюджет выделил пострадавшим жителям и представителям бизнеса более 20 млрд руб. Указом президента в регионе установлен режим, который предполагает переселение жителей с опасных территорий, усиленную охрану порядка и особый режим въезда в приграничную зону.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области повреждения получили 15 домов и 11 транспортных средств.

Юрий Голубь