В Алапаевске 12 июля пройдет музыкальный фестиваль «Путь Чайковского»

В субботу, 12 июля, в Алапаевске (Свердловская область) пройдет крупный музыкальный фестиваль «Путь Чайковского», сообщил свердловский департамент информационной политики. В этом городе композитор Петр Чайковский проживал в 1849-1850 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль является частью проекта «Путь Чайковского», который реализует дирижер Юрий Башмет с 2022 года. Проект объединяет города, связанные с жизнью и творчеством композитора, и популяризирует его наследие. Среди них Клин, Воткинск, Михайловское, Усово, Москва, Санкт-Петербург и Алапаевск. Миссией проекта является развитие культурной среды в регионах, повышение туристической привлекательности малых городов и объединение людей вокруг великой русской музыки.

В полдень в Доме-музее Чайковского молодые свердловские музыканты исполнят фортепианные и камерные произведения композитора. В 14:00 на Соборной площади симфонический хор Свердловской филармонии под руководством Андрея Петренко представит программу произведений Петра Чайковского, Сергея Танеева и Альфреда Шнитке.

Центральное событие — музыкальный спектакль по опере «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета, который начнется в 20:00 на площади Революции. Его исполнят Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», симфонический хор Свердловской филармонии, народный артист России Константин Хабенский, актриса Московского художественного театра Ольга Литвинова и ведущие оперные солисты.

Проект «Путь Чайковского» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Русского концертного агентства, министерства культуры Свердловской области и администрации Алапаевска.

Напомним, в Алапаевске и Нижней Синячихе (Свердловская область) с 23 по 25 мая прошел первый всероссийский фестиваль-конкурс духовых и джазовых оркестров «Новое дыхание. Во имя Победы». В нем приняли участие около 800 артистов из 30 оркестров со всей России.

Ирина Пичурина