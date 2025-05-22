В Алапаевске 23-25 мая пройдет всероссийский фестиваль оркестров «Новое дыхание»

В Алапаевске и Нижней Синячихе (Свердловская область) с 23 по 25 мая пройдет первый всероссийский фестиваль-конкурс духовых и джазовых оркестров «Новое дыхание. Во имя Победы». В нем примут участие около 800 артистов из 30 оркестров со всей России, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках проекта «Фанфары Победы России». Он объединит военную, классическую, народную и эстрадную музыку, а также представит дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. «Это не просто музыкальное событие, а важный культурный проект, объединяющий традиции и современность. Мы гордимся, что Свердловская область становится площадкой для таких масштабных и значимых инициатив»,— сказал замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Открытие фестиваля состоится 23 мая в Доме культуры Алапаевска с выступлением Самарского диксиленда «Волжский бриз». Основные события 24 мая пройдут в Нижнесинячихинском музее-заповеднике, где проведут конкурсную программу и выступления различных оркестров. Финальный день, 25 мая, пройдет на площади Революции в Алапаевске с марш-парадом оркестров и выступлением сводного оркестра из 500 музыкантов, а также сольный концерт оркестра «УралБэнд».

Фестиваль проводится при поддержке минкультов РФ и Свердловской области. Организаторами выступают школа искусств Верхней Синячихи, ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», Нижнесинячихинский музей-заповедник, управление культуры Алапаевска и Центр развития социальных проектов. В прошлые годы мероприятие проводилось на региональном уровне.

Ирина Пичурина