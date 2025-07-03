На уральской таможне пресекли ввоз психотропных веществ из Великобритании

Житель Екатеринбурга привлечен к административной ответственности за попытку ввоза психотропных веществ из Великобритании в международном почтовом отправлении, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При таможенном контроле было установлено, что мужчина приобрел в интернет-магазине препарат, содержащий психотропное вещество «Диазепам», запрещенное к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений) и назначен штраф в размере 1500 руб.

Ранее Тюменская транспортная прокуратура направила суд уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Мужчина в июле 2024 года заказал через интернет из-за границы сильнодействующие противотревожные средства и препараты, усиливающие действие других химических соединений, оборот которых ограничен в РФ.

Полина Щуцкая