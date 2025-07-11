Водитель УАЗа погиб в ДТП под Петербургом, отбросив KIA в кювет

В десятом часу вечера 10 июля на 3-м км автодороги «Киевское шоссе – Крени» 63-летний водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в KIA Ceed, двигавшийся во встречном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

От удара корейскую иномарку отбросило в кювет. Водитель российского внедорожника скончался на месте происшествия, 53-летний владелец KIA был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 9 июля один человек погиб и двое пострадали в результате ночного ДТП на Вантовом мосту. Водитель Chevrolet врезался в стоящий грузовик Shacman.

Андрей Маркелов