Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного ДТП на Вантовом мосту

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии с грузовиком на Кольцевой автодороге под Петербургом. Трагический дорожный инцидент произошел в ночь на 9 июля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Было установлено, что на 57-м километре КАД (Вантовый мост) во Всеволожском районе Ленобласти 30-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в стоящий самосвал Shacman, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Chevrolet, 30-летний гражданин Узбекистана, а также его 18-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один пассажир легкового автомобиля — мужчина, на вид 30 лет — получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели несовершеннолетнего байкера в ДТП на автодороге «А-120» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик