Имущество фигурантов дела о белгородских фортификациях арестовано

Останкинский суд Москвы наложил арест на имущество фигурантов дела о хищениях при строительстве фортификаций на границе Белгородской области с Украины. Генпрокуратура требует взыскать с них почти 1 млрд руб., узнал «Ъ».

Ответчиками по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) проходят замгубернатора области Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитальным строительство в регионе Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». При этом место нахождения господина Боровлева следствию неизвестно, а господин Сошников проходит по делу свидетелем.

Иск подан в Москве — по месту регистрации Сергея Петрякова — из-за «обширных связей» Рустэма Зайнуллина и Алексея Сошникова в Белгородской области. В иске (имеется в распоряжении «Ъ») сказано, что на строительство защитных сооружений в Белгородской области было выделено 19,5 млрд руб. По версии следствия, в результате коррупционных действий было похищено 924,8 млн руб.

Подробнее о новом иске прокуратуры — в материале «Белгородская оборона погрязла в коррупции».